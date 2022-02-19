Пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР открыли в Белгороде

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Оперативный волонтерский штаб "Мы вместе" открыл на базе регионального Красного креста в Белгороде пункт приема гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Для них будут собраны, в том числе продукты, постельные принадлежности, одежда, предметы личной гигиены, сообщила в субботу пресс-служба правительства Белгородской области.

"На базе регионального Красного креста открылся пункт приема гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. <...> Оперативный волонтерский штаб #МыВместе будет координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пункт приема находится в доме №181 по проспекту Богдана Хмельницкого в Белгороде. Туда все желающие могут принеси детское питание, одежду, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, воду и продукты с долгим сроком хранения.

Белгородская область находится в приграничной с Украиной зоне, ситуация в области стабильная. "В случае необходимости все вопросы с принятием беженцев из ЛНР и ДНР будут решены - Белгородская область всегда протянет руку помощи и поддержит", - добавили в пресс-службе.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В область прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.