Маршрут по местам Демидовых в Свердловской области планируют запустить с 1 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Туристический маршрут по местам, связанным с династией Демидовых, планируют запустить с 1 июля 2022 года в Свердловской области, сообщили в субботу в департаменте информационной политики региона.

"Демидовский маршрут заявлен брендовым маршрутом региона, так как основное промышленное наследие Демидовых находится на территории Свердловской области. <…> Демидовский маршрут планируется открыть на территории Свердловской области с 1 июля 2022 года", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Как уточнили в департаменте, маршрут отражает развитие промышленности на Урале через Демидовское наследие, знакомит с ролью Демидовых в становлении горнодобывающей промышленности России, их патриотизмом, меценатством и ролью в зарождении промышленного подносного промысла в России.

Ранее заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин и директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова сообщали, что "Демидовский маршрут" планируют включить в реестр национальных туристических маршрутов.

"Демидовский маршрут" представляет собой четырехдневную поездку по местам, связанным с династией Демидовых. Он проходит по территории Екатеринбурга, Невьянска, Нижнего Тагила, Черноисточинска, Висима и Верхних Таволог. В него вошли 9 достопримечательностей.

Демидовы - род богатейших русских предпринимателей (заводчиков и землевладельцев), выдвинувшийся при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале.