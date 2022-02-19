Первый поезд с беженцами из Донбасса отравился в Воронежскую область

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Первый состав с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область, он доставит в этот регион 500 человек. Об этом ТАСС сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

"Нам РЖД поставляет железнодорожные составы, первый мы уже отправили в Воронежскую область. Это 500 человек, которые будут размещены в ПВР (пунктах временного размещения - прим. ТАСС)", - сказал он.

Чуприян сообщил, что на каждые сутки подготовлен график эвакуации из ДНР и ЛНР. "Это позволяет нам спланировать силы и средства, которые необходимы для эвакуации людей", - отметил врио главы МЧС.

Он уточнил, что всего в пунктах временного размещения в Ростовской области находятся уже более 7 тыс. человек, которые обеспечены всем необходимым.

Ранее Чуприян сообщил, что беженцев из Донбасса готовы уже принять 26 российских регионов.