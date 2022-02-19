Ненецкий автономный округ готов принять 115 беженцев из ЛНР и ДНР

ТАСС, 19 февраля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) заявили о готовности принять в регионе 115 беженцев из Донбасса. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе губернатора региона.

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Губернатор НАО Юрий Бездудный ранее сообщил в своем Telegram-канале, что округ готов обеспечить размещение граждан, вынужденно покинувших территорию ДНР и ЛНР.

"В Управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО сообщили, что задача по развертыванию объектов временного размещения на 115 мест поставлена перед руководством города Нарьян-Мара и Заполярного района", - сообщили в пресс-службе.

Исполняющий обязанности начальника ведомства Геннадий Сметанин добавил, что руководители этих двух муниципальных образований должны представить точную информацию о местонахождении объектов временного размещения.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В область прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.