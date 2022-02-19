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Кризис на Украине

Северная Осетия готова разместить около 500 детей из ДНР и ЛНР

Их планируется разместить в санаториях круглогодичного типа "Тамиск", "Осетия", "Юность", "Фиагдон"

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 февраля. /ТАСС/. Около 500 детей из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) готова принять Северная Осетия в санаториях круглосуточного типа. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В такой непростой ситуации мы, конечно, готовы подставить плечо. Сейчас инспектируем наши возможности, наши резервы. 500 детей из Донецкой и Луганской народных республик мы готовы принять с 1 марта 2022 года. Планируем предоставить места в санаториях круглогодичного типа "Тамиск", "Осетия", "Юность", "Фиагдон", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Северной Осетии Ларису Туганову, курирующую социальный блок.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию.

Теги
РоссияКризис на Украине
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