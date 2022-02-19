{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

МЧС сообщает, что эвакуацию беженцев из Донбасса будут вести круглосуточно

Как отметил врио главы МЧС России Александр Чуприян, работа по эвакуации людей из Донбасса идет в плановом порядке

РОСТОВ-НА-ДОНУ. /ТАСС/. Эвакуация беженцев из Донецкой и Луганской народных республик будет вестись круглосуточно. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России по итогам совещания рабочей группы под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

"Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме в соответствии с намеченными оперативными планами", - сказали в пресс-службе.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

В целом, как отметил Чуприян, работа по эвакуации людей из Донбасса идет в плановом порядке. "Обновляются данные по готовности пунктов временного размещения, определен порядок оказания материальной помощи, появляются дополнительные способы доставки людей в регионы, например железнодорожным транспортом. Первые составы уже сегодня отправятся из Таганрога в Воронеж, где для переселенцев также подготовлены четыре пункта временного размещения (ПВР)", - сказал он.

В ходе совещания врио главы МЧС добавил, что в настоящее время более 7 тыс. человек уже размещены в ПВР. Кроме того, в Ростовской области для временного размещения людей также подготовлено почти 14 тысяч мест. На всех пунктах организованы медицинские посты.

В МЧС подчеркнули, что о возможности и правилах получения социальных выплат и медобслуживания жители Донбасса, выехавшие в РФ, будут информироваться заблаговременно посредством памяток и через СМИ. Кроме того, на пунктах пропуска в Весело-Вознесенке и Матвеевом Кургане продолжают действовать два городка жизнеобеспечения вместимостью 400 человек. На их базе организованы прием и регистрация прибывающих граждан.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам, прибывающим в российский регион, по 10 тыс. рублей. Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что люди уже начали получать данные средства.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЧуприян, Александр Петрович
В Северной Осетии почтили память бывшего главы республики Тамерлана Агузарова
Он умер 19 февраля 2016 года в возрасте 52 лет после тяжелой болезни
Читать полностью