МЧС сообщает, что эвакуацию беженцев из Донбасса будут вести круглосуточно

РОСТОВ-НА-ДОНУ. /ТАСС/. Эвакуация беженцев из Донецкой и Луганской народных республик будет вестись круглосуточно. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России по итогам совещания рабочей группы под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

В целом, как отметил Чуприян, работа по эвакуации людей из Донбасса идет в плановом порядке. "Обновляются данные по готовности пунктов временного размещения, определен порядок оказания материальной помощи, появляются дополнительные способы доставки людей в регионы, например железнодорожным транспортом. Первые составы уже сегодня отправятся из Таганрога в Воронеж, где для переселенцев также подготовлены четыре пункта временного размещения (ПВР)", - сказал он.

В ходе совещания врио главы МЧС добавил, что в настоящее время более 7 тыс. человек уже размещены в ПВР. Кроме того, в Ростовской области для временного размещения людей также подготовлено почти 14 тысяч мест. На всех пунктах организованы медицинские посты.

В МЧС подчеркнули, что о возможности и правилах получения социальных выплат и медобслуживания жители Донбасса, выехавшие в РФ, будут информироваться заблаговременно посредством памяток и через СМИ. Кроме того, на пунктах пропуска в Весело-Вознесенке и Матвеевом Кургане продолжают действовать два городка жизнеобеспечения вместимостью 400 человек. На их базе организованы прием и регистрация прибывающих граждан.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам, прибывающим в российский регион, по 10 тыс. рублей. Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что люди уже начали получать данные средства.