В Дагестане в феврале откроют два центра военно-патриотического воспитания "Авангард"

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Два новых центра военно-патриотического воспитания "Авангард" откроют до конца февраля Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

"Два новых учебно-методических центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в Дагестане начнут свою работу уже в феврале", - говорится в сообщении.

Уточняется, что центр на 75 мест откроют 21 февраля на базе дорожно-строительного колледжа в городе Хасавюрте, а 22 февраля состоится открытие "Авангарда" на базе Дербентского профессионально-педагогического колледжа им. Г. Б. Казиахмедова.

"В центрах проводится обучение начальным знаниям в области обороны и подготовка по основам военной службы. К учебным сборам привлекаются учащиеся старших классов и студенты ссузов. В течение пяти дней они обучаются основам тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовке и изучают правила радиационной, химической и биологической защиты", - добавили в пресс-службе.

Центры создаются в городах с населением более 100 тыс. человек. Подобные центры уже функционирует на базе Сельскохозяйственного колледжа им. Ш. И. Шихсаидова в Буйнакске и Колледжа архитектуры и строительства в Каспийске. За год в четырех центрах планируется обучить более 6 тыс. человек.

Центр "Авангард" создан во исполнение решения президента РФ Владимира Путина по инициативе Министерства обороны РФ для проведения военных сборов юношей допризывного возраста.