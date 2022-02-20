Гинцбург: негативных эффектов от прививки против ковида для ребенка с антителами не будет

"Количество антител в таком случае станет больше, мы для этого и вакцинируем, чтобы ребенок был защищен. Никаких негативных последствий. Сейчас хорошо известно, что антитела, которые образуются в результате вакцинации, гораздо более долгоиграющие и высокоспецифичные, чем антитела от болезни", - сказал он.

По словам Гинцбурга, ученые столкнулись с некоторыми трудностями при наборе детей 6-11 лет для проведения клинических испытаний вакцины, так как практически у всех имеются антитела. "Набор идет довольно тяжело, в первую очередь не из-за низкого числа обратившихся, желающих достаточно, а потому что нам надо скорректировать теперь критерии отбора, подняв планку по антителам. Скрининг еще не начался, никто [для данного исследования еще] не отобран, - пояснил он. - Данные по антителам сейчас основаны на результатах обследований по детским стационарам по городу Москве, а там много обследовано".

Минздрав РФ 24 января одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Согласно данным, опубликованным в реестре министерства, испытания пройдут на базе трех московских медицинских учреждений, в них примут участие 2,2 тыс. человек. Гинцбург сообщал, что исследования могут занять до трех с половиной месяцев.