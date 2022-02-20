Минздрав Австрии утвердил правила въезда с тестом на COVID-19, в том числе из России

ВЕНА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Въезд в Австрию с 22 февраля разрешается не только с сертификатами о вакцинации или перенесенном ковиде, но и с отрицательным результатом теста на коронавирус. Это правило будет распространяться на приезжих из всех стран, в том числе из России. Соответствующее официальное постановление австрийского Минздрава, которое есть в распоряжении ТАСС, вступает в силу в предстоящий вторник.

На минувшей неделе в Минтуризма Австрии сообщили корреспонденту ТАСС, что въезд туристов из России будет разрешен при предъявлении теста на коронавирус с 22 февраля. В свою очередь в Минздраве республики подтвердили корреспонденту ТАСС, что въезд из всех стран, включая Россию, будет разрешен с отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген по правилу "3П" (привит, переболел, протестирован), то есть въехать сможет любой человек, который был привит вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), выздоровел после заболевания COVID-19 или получил отрицательный результат теста.

Согласно опубликованному постановлению Минздрава, теперь въезд в республику станет возможен из всех стран по австрийскому правилу "3П". Сроки действия сертификата о прививке или перенесенном заболевании определяются отдельно. Срок с момента сдачи ПЦР-теста не должен превышать 72 часа, тест на антиген действует 24 часа. Соответствующие правила не распространяются на детей до 12 лет. Оплачивать тесты приезжие должны самостоятельно.

Исключением из новых правил стал въезд из регионов распространения мутаций коронавируса. Правда, в настоящее время в такой австрийский список не внесены никакие страны. Ранее из него были исключены отдельные африканские регионы.

При въезде приезжим придется предоставить убедительные сведения, что за последние 10 дней они не посещали такие регионы, имеют соответствующие сертификаты о низкой эпидемиологической угрозе. Если у человека нет при себе ни результата теста, ни сертификата о вакцинации, ни сертификата переболевшего, то ему надо зарегистрироваться и отправиться на карантин на 10 дней за свой счет. Покинуть карантин можно будет после этого при отрицательном результате теста.

Меры в Австрии

Въезд в Австрию с конца декабря 2021 года разрешен только для переболевших и привитых зарегистрированными EMA или ВОЗ препаратами по правилу "2П+": привитые ими дважды или переболевшие должны иметь при себе дополнительно ПЦР-тест или быть привиты бустерной дозой.

С 19 февраля в Австрии начали поэтапную отмену основных ограничений из-за ковида. Посещать рестораны, заселяться в отели теперь можно не только переболевшим и привитым, но и при отрицательном результате теста на ковид. С 5 марта планируется отменить ограничения на посещение всех заведений без предъявления соответствующих сертификатов. Масочный режим останется обязательным в супермаркетах, аптеках, банках, отделениях почты. Мэрия Вены пока не отменяет действующие ограничения. Доступ в венские кафе и другие заведения открыт только для привитых соответствующими вакцинами и переболевших.

Ситуация с ковидом

Эпидемиологическая обстановка в Австрии в настоящий момент складывается не лучшим образом. Заболеваемость ковидом продолжает оставаться на самом высоком уровне за два года пандемии. Рекордные показатели были зарегистрированы в январе на отметке в 40 тысяч новых случаев в сутки, а в феврале они держатся на уровне от 20 тыс.

Австрийские власти объясняют высокую статистику распространением заразного штамма "омикрон". Правда, система здравоохранения Австрии не испытывает нагрузку, коечный фонд в больницах не перегружен. У большинства заразившихся наблюдается мягкое течение болезни, поскольку более 80% совершеннолетних жителей полностью иммунизированы, а непривитыми остаются только порядка 1 млн человек.

Основную часть ограничений в Австрии уже сменил закон об обязательной вакцинации от коронавируса жителей старше 18 лет, который вступил в силу 5 февраля. Взрослые резиденты Австрии, которые еще не были привиты, должны сделать три инъекции в течение установленных интервалов.