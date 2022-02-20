Словенские власти сообщили об ослаблении с 21 февраля антиковидных мер

ЛЮБЛЯНА, 20 февраля. /ТАСС/. Словенские власти приняли решение о снятии с 21 февраля текущего года всех эпидемиологических ограничений в промышленности, торговле, туризме, гостиничном бизнесе и других сферах услуг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице правительства республики в Twitter .

Отмечается, что будут открыты ночные клубы, в сфере услуг больше не будет действовать ограничение на максимально разрешенное количество посетителей.

15 февраля Словенское агентство печати сообщило, что словенские врачи предлагают постепенно ослаблять действующие в стране ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Специалисты предлагали сделать свободным посещение банков, почтовых отделений, административных органов и магазинов. Для реализации данной идеи, по данным агентства, предложение врачей должно получить поддержку правительства страны.

13 февраля 2022 года сотрудник факультета здравоохранения университета Любляны Янез Жеиберт сообщил, что, согласно моделированию процесса распространения коронавируса в Словении, пик заболеваемости страна преодолела в конце января 2022 года, сейчас наблюдается сокращение числа новых случаев. Ожидается, что в начале марта ежедневно будет регистрироваться в среднем от 2 до 2,5 тыс. заболевших.