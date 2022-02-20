Эксперт заявил, что слабость при COVID-19 не стоит "перебарывать"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Слабость, которая возникает при заражении коронавирусной инфекцией, спровоцирована застоем венозной крови. Бороться с ней насильно не стоит, однако умеренные нагрузки все равно нужны, сообщил ТАСС врач первой категории, невролог, реабилитолог "Клиники инновационных технологий" в Куркино (КИТ) Алексей Руденко.

"Слабость при коронавирусе возникает из-за застоя венозной крови. Движение крови по венам замедляется из-за сильной интоксикации организма, к которой приводит ковид. А из-за застоя крови к органам поступает недостаточно питательных веществ, в том числе кислорода. Именно проблемы с движением крови после ковида вызывают слабость - мышцы тоже недополучают питания", - рассказал специалист.

Пациентам необходимо понимать, что слабость после ковида не связана с ленью - ее не нужно "перебарывать" и сразу требовать от организма того же состояния, что было до болезни, подчеркнул Руденко. При этом выбирать другую крайность - полный покой - тоже будет ошибкой. "Самое верное решение, которое я могу посоветовать как реабилитолог - постепенное наращивание регулярных нагрузок до привычного уровня. Если слабость выраженная, начинать можно с коротких 10-минутных прогулок три раза в день. Ориентироваться стоит на свое состояние: если возникает одышка, нагрузку нужно сократить, однако не прекращать занятия совсем", - пояснил он.

Когда регулярные пешие прогулки становятся посильными, не вызывают головокружения, одышки, можно переходить к легким кардионагрузкам, посоветовал врач. И только следующим этапом - возвращаться к силовым тренировкам на привычном уровне.

Для восстановления мышечного тонуса также необходимо восстановить нормальный кровоток: для этого кровь нужно избавить от токсинов - продуктов распада вируса. Однако о применении препаратов-антиоксидантов, которые могут в этом помочь, необходимо проконсультироваться с врачом в индивидуальном порядке.