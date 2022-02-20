Амурская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР в регионе. Об этом он в воскресенье написал в своем Telegram-канале .

"Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области. Количество и условия обсуждаем. Мы в беде не бросаем!" - написал Орлов.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области в связи с этой ситуацией введен режим ЧС. О готовности принять беженцев заявили в ряде регионов РФ.