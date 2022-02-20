Reuters: приложение для доступа в соцсеть Трампа появится в AppStore 21 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Мобильное приложение для доступа в социальную сеть Truth Social, разработанную по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа, появится в магазине приложений AppStore в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

По его сведениям, один из разработчиков соцсети, которая проходит бета-тестирование, ответил в ней одному из пользователей, получивших доступ по предварительному заказу, что разработчики "в настоящее время готовятся к запуску в AppStore в понедельник, 21 февраля". Таким образом, создатели Truth Social смогут запустить социальную сеть в федеральный праздник - Президентский день, который традиционно отмечается в третий понедельник февраля.

Ранее телеканал Fox Business со ссылкой на источники сообщал, что запуск соцсети ожидается не ранее конца марта.

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января 2021 года сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября позапрошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Однако Сенат Конгресса его оправдал.