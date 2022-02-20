В Якутии на охрану лесов от пожаров в 2022 году направят более 2 млрд рублей

ЯКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Свыше 2 млрд рублей будет направлено в 2022 году из различных бюджетов на охрану лесов от пожаров в Якутии, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

"Благодаря нашему президенту очень серьезно увеличено федеральное финансирование по охране лесов Якутии, практически в 5,6 раза. У нас сейчас 1 млрд 600 тыс. рублей выделено из бюджета страны. И мы прибавили свои средства. В итоге свыше 2 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами будет направлено", - цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева.

Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, в регионе площадь зон контроля, территории которых находятся в труднодоступных местах и тушение пожаров не всегда считается экономически целесообразным, сокращена на 10 млн га. Авиационное патрулирование будет проводиться 27 воздушными судами по 31 маршруту с 4 965 летными часами, что в четыре раза больше прошлого года. Совместно с МЧС России проведена работа по базированию на территории республики двух единиц воздушных судов Бе-200, отмечали в полпредстве.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. На территории Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га.