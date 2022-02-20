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Кризис на Украине

Алтайский край готов принять беженцев из Донбасса

Пресс-секретарь губернатора края Дмитрий Негреев не уточнил, сколько беженцев готов принять регион

БАРНАУЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Алтайский край готов в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения на юго-востоке Украины принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Виктора Томенко Дмитрий Негреев.

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"Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России", - сказал Негреев. Сколько беженцев готов принять регион, не уточняется.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. Беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеАлтайский край
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