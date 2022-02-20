Алтайский край готов принять беженцев из Донбасса

БАРНАУЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Алтайский край готов в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения на юго-востоке Украины принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Виктора Томенко Дмитрий Негреев.

"Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России", - сказал Негреев. Сколько беженцев готов принять регион, не уточняется.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. Беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.