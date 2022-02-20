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МЧС России усилило группировку психологов для работы с беженцами из Донбасса

В Центре экстренной психологической помощи МЧС сообщили, что к работе привлечены более 30 психологов из ЦЭПП и его филиалов

ТАСС, 20 февраля. МЧС России усилило группировку психологов для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

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"В Ростовскую область прибыла дополнительная группа психологов. На данный момент к работе привлечены более 30 психологов из Центра экстренной психологической помощи МЧС России и его филиалов - Южного и Северо-Кавказского, также из Главного управления МЧС России по Ростовской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основные участки работы психологов - это мобильные городки жизнеобеспечения в приграничных районах, пункты временного размещения и оперативный штаб. Также психологи работают на телефоне горячей линии на базе Главного управления МЧС по Ростовской области. "За прошедшие сутки психологи оказали помощь в 400 случаях обращений, из них на телефон горячей линии поступило 138 звонков", - сообщил представитель ЦЭПП.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что министерство увеличит численность психологов в Ростовской области для работы с беженцами из Донбасса.

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