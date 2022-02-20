Оператор мобильной связи ЛНР предупредил о возможных сбоях в работе по всей республике

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Перебои в работе мобильной связи и интернета могут возникнуть в ближайшее время на всей территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба предприятия "Луганские коммуникации".

"Во исполнение указа главы ЛНР [Леонида Пасечника] об объявлении всеобщей мобилизации и решения штаба территориальной обороны сотрудники государственного унитарного предприятия "Луганские коммуникации" прибыли в военные комиссариаты ЛНР. В связи со сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи "Лугаком" и интернета на всей территории республики", - цитирует сообщение компании агентство Луганскинформцентр.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках начали всеобщую мобилизацию.