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Кризис на Украине
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Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронежскую область

Далее людей планируют отправить в пункты временного размещения

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, который отправился вечером в субботу из Таганрога, прибыл в Воронежскую область, передает корреспондент ТАСС с железнодорожной станции Воронеж-1.

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Далее людей планируют отправить в пункты временного размещения, в том числе в детские лагеря "Голубой экран" и "Кировец". Как сообщали ранее власти Воронежа, первым поездом будут доставлены около 500 человек.
Воронежская область - второй регион РФ, который начал принимать у себя эвакуированных жителей Донбасса.

Воронежская область - второй регион РФ, который начал принимать у себя эвакуированных жителей Донбасса.

Поезд с беженцами из Донбасса 19 февраля в 20:52 мск отправился из Таганрога Ростовской области в Воронежскую область, где развернуты 42 пункта временного размещения на 4 502 человека. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.

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Кризис на Украине
Более 40 тыс. жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область
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