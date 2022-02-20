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Кризис на Украине
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Более 40 тыс. жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область

По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, свыше 2 тыс. беженцев из Донбасса отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Более 40 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область. Об этом журналистам сообщил в воскресенье врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

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"Более 40 тыс. лиц, вынужденно покинувших Украину, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в Ростовской области в ПВР", - сказал он.

Чуприян сообщил, что в каждом пункте временного размещения есть горячее питание, налажена связь. "Принимается решение по обеспечению людей сим-картами", - отметил врио министра.

По его словам, свыше 2 тыс. беженцев из Донбасса отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области. Таким образом, пояснил Чуприян, "мы полностью наладили схему доставки, логистику передвижения людей и этим сейчас руководствуемся".

Врио главы МЧС также заявил, что оперативный штаб проверяет всю появляющуюся в СМИ информацию о любых проблемах беженцев. "Любая поступившая информация нами проверяется. И это стимулирует на местах глав муниципальных образований работать более оперативно", - сказал он. "Мы будем реагировать на каждый проблемный случай", - отметил Чуприян.

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