Более 40 тыс. жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Более 40 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область. Об этом журналистам сообщил в воскресенье врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Более 40 тыс. лиц, вынужденно покинувших Украину, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в Ростовской области в ПВР", - сказал он.

Чуприян сообщил, что в каждом пункте временного размещения есть горячее питание, налажена связь. "Принимается решение по обеспечению людей сим-картами", - отметил врио министра.

По его словам, свыше 2 тыс. беженцев из Донбасса отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области. Таким образом, пояснил Чуприян, "мы полностью наладили схему доставки, логистику передвижения людей и этим сейчас руководствуемся".

Врио главы МЧС также заявил, что оперативный штаб проверяет всю появляющуюся в СМИ информацию о любых проблемах беженцев. "Любая поступившая информация нами проверяется. И это стимулирует на местах глав муниципальных образований работать более оперативно", - сказал он. "Мы будем реагировать на каждый проблемный случай", - отметил Чуприян.