Около 950 тыс. жителей Донбасса подали заявления на гражданство России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Число жителей Донбасса, подавших заявления на получение гражданства РФ, по последним данным, составляет около 950 тыс. человек. Получили гражданство уже более 770 тыс., сообщил в воскресенье ТАСС депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

"Общее количество написавших заявление - порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ", - сказал Водолацкий.

Он уточнил, что, по данным на 15 февраля, количество граждан России, проживающих на территории ДНР и ЛНР, составляет 775 тыс. 620 человек. Еще для 170 тыс. человек пока проходит процедура оформления гражданства.

Он уточнил, что, по данным на 15 февраля, количество граждан России, проживающих на территории ДНР и ЛНР, составляет 775 тыс. 620 человек. Еще для 170 тыс. человек пока проходит процедура оформления гражданства.