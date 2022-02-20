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Около 950 тыс. жителей Донбасса подали заявления на гражданство России

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий сообщил, что получили гражданство уже более 770 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Число жителей Донбасса, подавших заявления на получение гражданства РФ, по последним данным, составляет около 950 тыс. человек. Получили гражданство уже более 770 тыс., сообщил в воскресенье ТАСС депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

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"Общее количество написавших заявление - порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ", - сказал Водолацкий.
Он уточнил, что, по данным на 15 февраля, количество граждан России, проживающих на территории ДНР и ЛНР, составляет 775 тыс. 620 человек. Еще для 170 тыс. человек пока проходит процедура оформления гражданства.

Он уточнил, что, по данным на 15 февраля, количество граждан России, проживающих на территории ДНР и ЛНР, составляет 775 тыс. 620 человек. Еще для 170 тыс. человек пока проходит процедура оформления гражданства.

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