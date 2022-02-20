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В Москве объявили конкурс на комплексное обустройство территории парка Олимпийской деревни

Заявки на участие принимаются до 22 марта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Предприниматели в Москве могут принять участие в конкурсе на размещение сезонных нестационарных спортивных, развлекательных и торговых объектов в парке Олимпийской деревни. Заявки на участие принимаются до 22 марта, сообщается в воскресенье на сайте мэра столицы.

Отмечается, что с 2020 года торги на право обустройства территории парков с размещением некапитальных объектов объявлялись не чаще одного раза в год.

"Документация представленного лота предусматривает установку многофункциональных сезонных нестационарных спортивных, развлекательных и торговых объектов. Общая площадь участка под их возведение составляет 4,7 тыс. кв. м, при этом 1,3 тыс. кв. м отведены с учетом зоны безопасности под установку аттракционов", - сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, чьи слова приводятся в сообщении.

Результаты конкурса будут известны после оценки полученных предложений конкурсной комиссией. Организатором выступает столичный департамент по конкурентной политике. Договор с победителем конкурса заключат на 15 лет. За первый год инвестору необходимо будет разработать и согласовать проект будущего обустройства парка.

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