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Кризис на Украине

Около 1 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Воронежскую область

Около 1 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Воронежскую область - власти.

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УкраинаКризис на Украине
Кризис на Украине
Более 40 тыс. жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область
По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, свыше 2 тыс. беженцев из Донбасса отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области
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