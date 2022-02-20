Около 1 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Воронежскую область

Кризис на Украине

Более 40 тыс. жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область

По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, свыше 2 тыс. беженцев из Донбасса отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области

Читать полностью