Исследование: траты на постковидную диагностику в России выросли до 36% в начале 2022 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россияне увеличили траты на постковидную диагностику в январе 2022 года, например, объем продаж услуги УЗИ сосудов в частных клиниках вырос на 36% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", крупного оператора фискальных данных РФ, который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс со всей страны; результаты исследования есть в распоряжении ТАСС.

"УЗИ сосудов - средний чек 2 594 рублей, на 61% выше уровня 2021 года. Объем продаж в денежном выражении выше на 36%, при этом в четвертом квартале 2021 года был выше уровня 2020 года на 27%", - отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, объем продаж услуги электроэнцефалографии (ЭЭГ) вырос в январе на 33%, средний чек увеличился на 24% - до 1 830 рублей. В четвертом квартале 2021 года объем продаж услуги вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем продаж услуги электрокардиографии (ЭКГ) вырос в январе на 18%, а средний чек - на 13% - до 696 рублей. В четвертом квартале 2021 года продажи услуги выросли на 25%. Объем продаж услуги УЗИ сердца увеличился в январе на 14%, средний чек - на 9%, до 1 439 рублей. В четвертом квартале прошлого года объем продаж услуги вырос на 15%.

Генеральный директор ИТ-компании "Платформа ОФД" Алексей Баров отметил, что спрос на эти услуги вырос на фоне проявлений постковидного синдрома у перенесших коронавирус россиян. Например, энцефалография позволяет выявить причины головной боли, панических атак, обмороков и других нарушений функций мозга. Стремительно вырос спрос и на электронные гаджеты для отслеживания пульса, сердечного ритма, уровня кислорода в организме, добавил он.

Например, объем продаж наручных устройств с пульсометрами вырос в январе в пять раз по сравнению с январем 2021 года, а в четвертом квартале прошлого года - в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средний чек покупки устройства в январе вырос на 3% - до 2 390 рублей. Продажи пульсоксиметров выросли в январе на 30%, а в четвертом квартале 2021 года - на 23% год к году. Средний чек покупки в январе снизился на 14% - до 2 561 рублей.