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Кризис на Украине

Власти РФ ускорят выплаты беженцам с Донбасса, установив мобильные банкоматы в ПВР

По поручению Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Дополнительные мобильные банкоматы будут установлены в пунктах временного размещения беженцев Донбасса, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

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"Начались выплаты на лицевые счета прибывших из соседних областей Украины людей. Сегодня мы нашли способы выставлять дополнительные мобильные банкоматы, что значительно ускорило [выплаты] в пунктах временного размещения, и я надеюсь, что мы в ближайшее время продемонстрируем положительную динамику в финансовом обеспечении людей, которым выделено 5 млрд рублей правительством РФ", - сказал он.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЧуприян, Александр Петрович
Кризис на Украине
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