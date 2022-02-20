Власти РФ ускорят выплаты беженцам с Донбасса, установив мобильные банкоматы в ПВР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Дополнительные мобильные банкоматы будут установлены в пунктах временного размещения беженцев Донбасса, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Начались выплаты на лицевые счета прибывших из соседних областей Украины людей. Сегодня мы нашли способы выставлять дополнительные мобильные банкоматы, что значительно ускорило [выплаты] в пунктах временного размещения, и я надеюсь, что мы в ближайшее время продемонстрируем положительную динамику в финансовом обеспечении людей, которым выделено 5 млрд рублей правительством РФ", - сказал он.
В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.