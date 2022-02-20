Власти РФ ускорят выплаты беженцам с Донбасса, установив мобильные банкоматы в ПВР

"Начались выплаты на лицевые счета прибывших из соседних областей Украины людей. Сегодня мы нашли способы выставлять дополнительные мобильные банкоматы, что значительно ускорило [выплаты] в пунктах временного размещения, и я надеюсь, что мы в ближайшее время продемонстрируем положительную динамику в финансовом обеспечении людей, которым выделено 5 млрд рублей правительством РФ", - сказал он.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.