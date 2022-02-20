В Москве под Севастопольским путепроводом в 2022 году создадут спортивный кластер

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Территорию под Севастопольским путепроводом в 2022 году планируют привести в порядок и превратить ее в спортивный кластер на площади 10,2 тыс. кв. м. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"Как правило, пространство под эстакадой никак не используется. Чаще всего это зона отчуждения, иногда - просто парковка. Некоторое время назад завершилась реконструкция самого Севастопольского путепровода, теперь в рамках работ по восстановлению и сохранению Битцевского леса планируется оживить территорию под эстакадой и превратить ее в спортивный кластер", - отметил замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день к путепроводу примыкают гаражи, а автомобили заезжают в зону Битцевского леса с проспекта по грунтовой дороге. Там же проходят тропы, соединяющие западную часть леса с основным массивом. Единственный пешеходный переход через Севастопольский проспект расположен в 450 м от путепровода.

"В ходе работ по сохранению и восстановлению Битцевского леса будут возвращены утраченные ранее лесные территории, занятые сейчас гаражами. Участок под мостом станет связующим звеном между западной и основной частями парка. Территория примыкает к горнолыжному склону Узкое. В рамках проводимых мероприятий планируется развить эту уже сложившуюся в течение долгих лет специфику пространства и организовать под путепроводом подростковый спортивный центр", - добавил Мельников.

Кроме того, территорию под мостом озеленят, в частности, высадят характерные для этой местности деревья, кустарники и почвопокровные растения. Серую бетонную конструкцию путепровода покрасят в яркие цвета. Также пустующее пространство станет современным и экологичным местом для экстремальных видов спорта и досуга.

"В центре зоны расположатся амфитеатр и подвесные качели для детей и взрослых. В спортивной зоне будут созданы возможности для занятий стритболом и игры в петанк. Здесь же разместятся столы для пинг-понга. Для тех, кто предпочитает экстремальные виды спорта, будут оборудованы зона паркура и скейт-парк. Вместо старых неприглядных гаражей появятся павильоны проката спортивного оборудования, общественные туалеты и кафе с летней террасой", - заявил замглавы столичного департамента капитального ремонта.