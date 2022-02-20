Жизни троих подростков, попавших в ДТП в Ивановской области, ничего не угрожает

ИВАНОВО, 20 февраля. /ТАСС/. Жизни троих подростков, которые попали в ДТП в Ивановской области, ничего не угрожает. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Ивановской межрайонной прокуратурой проводится проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием автомобиля под управлением несовершеннолетнего. Водитель ВАЗ-2112, выехавший на встречную полосу, и его 17-летние пассажиры - юноша и девушка, доставлены с травмами в лечебное учреждение города Иваново. По имеющимся данным, угрозы их жизни нет", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла на автодороге Иваново - Родники Ивановского района около 22:20 19 февраля. 17-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями и пассажирским автобусом. В результате ДТП погиб 25-летний житель города Кинешма Ивановской области, водитель автомобиля, с которым произошло первое столкновение. В автобусе, следовавшем по маршруту Москва - Кинешма, на момент столкновения находились 7 пассажиров, никто из них не пострадал.

Как добавили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратурой будет дана оценка исполнения законодательства безопасности дорожного движения и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.