Новгородская область готова принять до 700 беженцев из Донбасса

"Новгородская область готова в несколько этапов принять до 700 беженцев из Донбасса. Соответствующее письмо направлено в центральный аппарат МЧС", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства региона.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального правительства Николай Шестаков, на следующей неделе в области готовы принять уже первых 100 человек. "Мы будем готовы с 24 февраля принять первых 100 человек и в дальнейшем принимать такими группами по 100 человек, потому что нам нужно обеспечить санитарно-эпидемиологический контроль", - сообщил Шестаков, добавив, что сначала беженцы будут проходить через пункт обсервации.

"В пункте обсервации у них будут брать тесты, затем люди будут распределяться по пунктам временного размещения, которых на территории области, предположительно, будет 18", - добавил он.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.