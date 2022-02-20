В МЧС зарегистрировали почти 30 регионов РФ, готовых принять беженцев из Донбасса

ТАГАНРОГ, 20 февраля. /ТАСС/. Около 30 регионов России готовы принять беженцев из Донбасса, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
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"В МЧС уже около 30 регионов зарегистрированы, которые готовы принять [беженцев]", - сказал он.
Чуприян пояснил, что в настоящее время формируется четвертый железнодорожный состав с беженцами.
Также врио главы МЧС сообщил, что работа по приему беженцев из Донбасса будет вестись столько, сколько потребуется. "Мы будем здесь ровно столько, сколько потребует оперативная обстановка", - сказал он.
"Надеюсь, что здравый смысл и мир возобладают. И граждане, которые вынужденно покинули дома, вернутся в места постоянного проживания", - подчеркнул врио министра.