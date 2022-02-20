{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

В МЧС зарегистрировали почти 30 регионов РФ, готовых принять беженцев из Донбасса

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что формируется четвертый железнодорожный состав с беженцами
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян (слева) Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян (слева)
© Максим Григорьев/ТАСС

ТАГАНРОГ, 20 февраля. /ТАСС/. Около 30 регионов России готовы принять беженцев из Донбасса, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"В МЧС уже около 30 регионов зарегистрированы, которые готовы принять [беженцев]", - сказал он.

Чуприян пояснил, что в настоящее время формируется четвертый железнодорожный состав с беженцами.

Также врио главы МЧС сообщил, что работа по приему беженцев из Донбасса будет вестись столько, сколько потребуется. "Мы будем здесь ровно столько, сколько потребует оперативная обстановка", - сказал он.

"Надеюсь, что здравый смысл и мир возобладают. И граждане, которые вынужденно покинули дома, вернутся в места постоянного проживания", - подчеркнул врио министра.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЧуприян, Александр Петрович
Кризис на Украине
Жители Донбасса с гражданством РФ, эвакуируемые в Россию, получат выплаты
За выплатой необходимо обратиться в центр социального обслуживания муниципалитета
Читать полностью