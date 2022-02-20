Фальков попросил вузы технически подготовиться к проведению приемной кампании онлайн

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российским вузам следует быть технически готовыми к проведению приемной кампании в 2022 году с использованием электронных технологий, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Его слова в воскресенье привели в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко и Фальков провели в образовательном центре "Сириус" стратегическую сессию, посвященную приемной кампании в вузы с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". В нем приняли участие представители Минобрнауки, Минцифры, сотрудники технической поддержки и ИТ-специалисты 55 вузов. Фальков отметил, что университеты должны быть методически и технически подготовлены к проведению приемной компании с использованием электронных технологий.

"Все больше абитуриентов используют удаленные форматы подачи документов. Учитывая этот тренд, мы делаем универсальный вход для всех поступающих вне зависимости от места жительства и формы обучения через портал "Госуслуги" и развиваем сервис "Поступление в вуз онлайн". Важно обеспечить его доступность не только для будущих студентов, но и вузов. Электронный прием существенно увеличивает нагрузку на информационные системы университетов, они должны быть готовы обеспечить быструю работу", - заявил Фальков.

По словам министра, работа суперсервиса будет способствовать повышению доступности качественного образования для абитуриентов из регионов. Чернышенко, в свою очередь, отметил социальную значимость суперсервиса, которая особенно возросла в период пандемии, и добавил, что Минобрнауки совместно с Минцифры и вузами необходимо оперативно отработать все детали механизма дистанционного приема документов у абитуриентов и их дальнейшего зачисления, обеспечить бесперебойную работу суперсервиса на местах. Для этого создан оперативный штаб, главный ответственный за координацию всей работы - Минобрнауки.

В этом году к суперсервису планируется подключить не менее 800 государственных вузов и их филиалов. Подать документы онлайн смогут поступающие на бакалавриат и специалитет по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, отмечается в сообщении.

Ранее Фальков заявлял, что приемная кампания в российских университетах в 2022 году начнется с 20 июня. Абитуриенты смогут подать документы лично, при помощи суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", через информационную систему вуза, а также по почте. В январе в Минобрнауки сообщили, что возможность подавать документы лично будет зависеть от эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе.