Школы Южно-Сахалинска 21 февраля из-за циклона будут работать дистанционно

ТАСС, 20 февраля. Все школы Южно-Сахалинска в понедельник из-за непогоды будут работать в дистанционном формате, сообщила в воскресенье администрация города.

"21 февраля все школы Южно-Сахалинска будут работать дистанционно. В связи с усилением непогоды, а также для обеспечения безопасности при расчистке улично-дорожной сети областного центра от снега, все школы городского округа переводятся на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Детские сады будут функционировать в штатном режиме.

"В связи с усилением циклона в предстоящую ночь для оперативной уборки и вывоза снега подрядчики увеличивают количество единиц техники до 174 и рабочих до 49. В приоритете у дорожных служб - расчистка проездов к медицинским, образовательным и социальным учреждениям и автобусным остановкам", - уточняется в сообщении администрации.

По информации регионального управления МЧС, 21 февраля на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Углегорского, Поронайского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется сильная метель при видимости 500 м и менее при средней скорости ветра 12-15 м/с, на побережьях 20-25 м/ с, местами порывами до 35 м/с.