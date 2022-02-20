Третий поезд с жителями Донбасса прибудет в Воронеж к вечеру

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Третий поезд с 1 тыс. эвакуированных жителей ЛНР и ДНР прибудет в Воронеж вечером в воскресенье. Около 500 человек разместят в пунктах временного размещения в регионе, остальных отправят в Курскую область, сообщили ТАСС в пресс-службе Воронежской области.

"Третий поезд ожидается сегодня в районе 20:30. Это будет составной поезд. Там будет порядка тысячи граждан ДНР и ЛНР, 500 из них останется в нашем регионе и будет распределена по пунктам", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщали воронежские власти, в регионе созданы 42 ПВР.

Первый поезд с почти 1 тыс. жителями Донбасса прибыл в Воронежскую область утром в воскресенье. Второй поезд доставит также около тысячи беженцев, он прибудет во второй половине дня.