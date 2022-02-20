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Приемная кампания для иностранцев начнется в МГУ с 15 июня

Подать документы можно через специальную электронную систему вуза

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Иностранцы смогут подать документы для поступления в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова с 15 июня, заявил ректор вуза Виктор Садовничий в рамках дня открытых дверей.

"Поступление в Московский университет на конкурсной основе по результатам суммы баллов вступительных испытаний. Прием документов - с 15 июня", - сказал Садовничий.

Подать документы можно через специальную электронную систему вуза. Также есть возможность дистанционно проконсультироваться с членами приемной комиссии, отметил ректор.

Ранее Садовничий заявлял, что приемная кампания для российских граждан начнется 20 июня и пройдет в основном удаленно.

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