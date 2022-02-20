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Кризис на Украине
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Еще шесть поездов перевезут в четыре региона России 5 тыс. беженцев из Донбасса

Их доставят в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области

ТАСС, 20 февраля. /ТАСС/. Шесть железнодорожных составов доставят в воскресенье из Донбасса 5 тыс. человек в четыре региона России, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня еще шесть железнодорожных составов перевезут более 5 тыс. граждан в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области", - сказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что из Донбасса в Ростовскую область прибыли три поезда с беженцами.

Ранее сообщалось, что из Донбасса в Ростовскую область прибыли три поезда с беженцами. Готовность их принять выразили около 30 регионов РФ. Всего в 98 пунктах временного размещения находятся 6,5 тыс. человек, в том числе 2,7 тыс. детей. Готовы к приему беженцев на территории только Ростовской области 90 ПВР вместимостью 7,5 тыс. человек.

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