В Ростовской области открыли центр юридической помощи для эвакуированных из Донбасса

"С воскресенья организуем работу центра по правовой помощи жителям ЛНР и ДНР, которые находятся на территории Ростовской области. Наш центр будет оказывать правовую помощь таким жителям. Мы пригласили к участию в работе центра представителей регионального отделения Ассоциации юристов РФ, Адвокатской палаты", - сказал он.

Косачев уточнил, что центр создается при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия". "Мы готовим и технологическую сторону организации этой работы: будем анализировать и обобщать обращения, которые к нам поступают. Чтобы понимать, какая тематика, какое количество, какие категории граждан к нам обращаются. Наш центр будет работать без выходных, без перерывов на праздничные дни", - добавил он.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.