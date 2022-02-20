Более 30 тыс. эвакуированных из ДНР и ЛНР пересекли за сутки государственную границу РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Более 30 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пересекли за сутки государственную границу РФ в Ростовской области. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 30 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.

В пресс-центре правительства Ростовской области также добавили, что полиция работает в усиленном режиме. Все пункты временного размещения для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, расположенные на территории региона, взяты под охрану.