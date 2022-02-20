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Кризис на Украине
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Более 30 тыс. эвакуированных из ДНР и ЛНР пересекли за сутки государственную границу РФ

Главы ЛНР и ДНР ранее заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий
Оформление документов для размещения эвакуированных граждан ДНР в пансионате "Звезда", Ростовская область Максим Григорьев/ТАСС
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Оформление документов для размещения эвакуированных граждан ДНР в пансионате "Звезда", Ростовская область
© Максим Григорьев/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Более 30 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пересекли за сутки государственную границу РФ в Ростовской области. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

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"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 30 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.

В пресс-центре правительства Ростовской области также добавили, что полиция работает в усиленном режиме. Все пункты временного размещения для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, расположенные на территории региона, взяты под охрану.

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