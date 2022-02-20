Четвертый поезд с эвакуированными жителями Донбасса отправится в Нижний Новгород

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 20 февраля. /ТАСС/. Четвертый поезд доставит эвакуированных жителей Донбасса из Ростовской области в Нижний Новгород. Об этом доложили врио главы МЧС Александру Чуприяну во время его встречи с волонтерами Общероссийского народного фронта, которые будут сопровождать состав из Таганрога в Нижний Новгород.