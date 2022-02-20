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Кризис на Украине
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Четвертый поезд с эвакуированными жителями Донбасса отправится в Нижний Новгород

Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что для пассажиров предусмотрели сухпайки

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 20 февраля. /ТАСС/. Четвертый поезд доставит эвакуированных жителей Донбасса из Ростовской области в Нижний Новгород. Об этом доложили врио главы МЧС Александру Чуприяну во время его встречи с волонтерами Общероссийского народного фронта, которые будут сопровождать состав из Таганрога в Нижний Новгород.

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"Состав отправится в Нижний Новгород. Для пассажиров предусмотрены сухпайки", - доложили врио министра.

Поезд состоит из 20 вагонов, жителей Донбасса доставляют на вокзал автобусами. В основном среди них женщины и дети.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в воскресенье шесть поездов перевезут более 5 тыс. граждан в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеЧуприян, Александр ПетровичНижегородская область
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