Рогозин поздравил с юбилеем космонавта Шкаплерова, встретившего праздник на МКС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил космонавта Антона Шкаплерва, который находится на борту Международной космической станции, с 50-летним юбилеем.

"Дорогой Антон Николаевич, сердечно поздравляю вас с юбилеем! Здоровья вам крепкого, никогда не теряйте того оптимизма, чувства юмора и жизнелюбия, что всегда так тянет к вам людей", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Глава Роскосмоса также поинтересовался, кого Шкаплеров позвал за праздничный стол. "Никто дополнительно не прилетит?" - пошутил он.

В свою очередь Шкаплеров ответил Рогозину, что за столом соберутся все члены экипажа МКС. "Пока планируем всемером собраться за столом, а там посмотрим", - отметил космонавт в Twitter.

Антон Шкаплеров 20 февраля отмечает 50-летний юбилей. Это его четвертый полет на орбиту в карьере, уже в четвертый раз он отмечает день рождения в космосе. Шкаплерову в 2013 году было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2017 году он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2019 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Сейчас на борту станции находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.