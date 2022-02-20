Единороссы откроют в регионах правовые центры помощи для прибывших из ДНР и ЛНР

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" откроет центры правовой поддержки в регионах РФ, куда будут приезжать эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила председатель комиссии партии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба партии в воскресенье.

"Единая Россия" откроет правовые центры помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР, на базе общественных приемных партии в тех регионах, куда будут приезжать беженцы", - говорится в сообщении.

Как отметила Кузнецова, общественные приемные партии "должны стать точками входа информации по тем вопросам, обращениям, с которыми сталкиваются приезжающие беженцы. Мы планируем обучение наших специалистов по таким обращениям", - отметила она.

Первый такой центр уже начал работу в Ростовской области, отмечает пресс-служба партии. "Опыт Ростовской области в этом будет очень полезен", - добавила Кузнецова.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.