Волонтерский штаб "Мы вместе" в Ростове-на-Дону начал оказывать помощь жителям Донбасса

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Волонтерский штаб "Мы вместе" для помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывающим в Россию, начал работу в Ростове-на-Дону. Об этом в воскресенье говорится в сообщении штаба.

"Волонтерский штаб "Мы вместе" для помощи людям, прибывающим на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик, начал свою работу в Ростове-на-Дону на базе Донского государственного технического университета на улице Шаповалова, д. 2. Оперативный волонтерский штаб координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической помощи и поддержки", - отмечается в сообщении.

В штабе работают волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Общероссийского народного фронта, "Молодежки ОНФ", Красного креста, "Молодой гвардии "Единой России", Волонтерской роты и других добровольческих объединений. Помощь эвакуированным жителям из ЛНР и ДНР также оказывает команда Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Ростовской области и Москвы.

"Соотечественники из ДНР и ЛНР уже активно прибывают, и наша первая задача - узнать, что им нужно, какие у них запросы и потребности. В основном это семьи с детьми, пожилые люди, им нужны предметы первой необходимости, самые простые вещи", - приводятся в сообщении слова замруководителя исполкома ОНФ, руководителя штаба "Мы вместе" Бориса Подольного. Он также поблагодарил волонтеров со всей страны и бизнес, "который оперативно откликается и предоставляет гуманитарную помощь".

Помощь со всей России

В свою очередь председатель МГЕР Антон Демидов сообщил, что только за один день поступило более 1 тыс. заявок от волонтеров со всей страны, а в Ростовскую область уже прибыли более 200 активистов. "Мы побывали в одном из пунктов временного размещения для беженцев, который расположен на базе детского лагеря "Звезда". В нем размещено порядка 400 человек, 170 из них - дети, в том числе младенцы. Мы передали им необходимые лекарства, средства индивидуальной защиты, личной гигиены, детское питание", - отметил Демидов. Он также подчеркнул, что волонтеры продолжат ежедневную работу по оказанию помощи людям, находящимся в других пунктах временного размещения.

Ранее секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправляется группа молодежного актива "Единой России" под руководством замглавы фракции единороссов, координатора партии по молодежной политике Игоря Кастюкевича. Сейчас сводная группа работает на КПП "Успенка", где помогает с логистикой и информированием, а также оказывает помощь в оформлении документов. Как отметил Кастюкевич, "народ идет сплошным потоком", в основном это дети, женщины и пенсионеры. "Невозможно передать их чувства, горе и отчаяние, которые видишь в глазах. Первая группа волонтеров из 30 человек начала оказывать психологическую и консультационную помощь прибывающим беженцам. Ребята также помогают перенести вещи до автобусов и сориентироваться. Работать будем круглосуточно, посменно", - подчеркнул Кастюкевич.