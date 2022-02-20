Москалькова обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН из-за ситуации в СИЗО Черкесска

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила несколько жалоб о грубом нарушении прав содержащихся в следственном изоляторе Черкесска в Карачаево-Черкесии, где в четверг произошли беспорядки, и обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН.

"Сегодня на горячую линию поступило несколько звонков о грубом нарушении прав людей, содержащихся в СИЗО №1 г. Черкесск. Моя коллега, уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике Зарема Назимовна Умалатова, встретилась с обвиняемыми, содержащимися в данном СИЗО, получила информацию о ситуации. Мною направляются обращения в Генпрокуратуру и ФСИН для принятия мер реагирования", - написала Москалькова на своей странице в Instagram.

Ранее в отделе ФСИН России по Карачаево-Черкесии сообщили ТАСС, что более 20 заключенных в следственном изоляторе Черкесска устроили беспорядки. Подозреваемыми и обвиняемыми были повреждены смотровые глазки в дверях камер, имуществу учреждения нанесен минимальный ущерб. По данному факту проводится проверка.