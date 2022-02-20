Заболеваемость ковидом в мире за неделю упала более чем на 30%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в мире на этой неделе продолжила снижаться - на планете подтвердили около 13,7 млн заражений, что на треть меньше, чем за предыдущие семь дней, следует из подсчетов ТАСС.
В большинстве стран, где в начале года из-за штамма "омикрон" фиксировали максимальные с начала пандемии темпы распространения инфекции, ситуация стабилизировалась. Но в ряде государств регистрируют новые серьезные вспышки.
ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.
Самая высокая заболеваемость
Больше всего заражений за последние семь дней выявили в России - более 1,2 млн. Но по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в стране немного снизилась.
На втором месте находится Германия, где за тот же период зафиксировали около 1,1 млн новых случаев. Это, однако, на 10% меньше, чем за предшествующие семь дней.
На третьем сейчас Бразилия - там зарегистрировали свыше 770 тыс. инфицированных, что почти на 50 тыс. меньше показателя прошлой недели.
Только на четвертой позиции оказались США, в которых долгое время заболеваемость была самой высокой в мире. Сейчас в Соединенных Штатах выявляют около 115 тыс. заражений в сутки (это минимум с начала декабря прошлого года), а за неделю зафиксировали порядка 630 тыс. случаев - почти вдвое меньше, чем за предыдущие семь дней.
Пятерку стран с самыми быстрыми темпами распространения инфекции замыкает Франция, где на прошлой неделе зарегистрировали больше заражений, чем где бы то ни было еще. Сейчас заболеваемость в республике упала в 2,5 раза.
От максимумов к минимумам
В Азии больше всего заболевших выявляют в Турции и Японии - там в сутки все еще регистрируют 90-100 тыс. новых случаев. Максимумы - свыше 60 тыс. инфицированных в день - фиксируют и в Индонезии. При этом в Индии заболеваемость за неделю снизилась вдвое, примерно до 30 тыс. заражений в сутки.
В Европе число ежедневно выявляемых случаев превышает 50 тыс. в Нидерландах и Италии и составляет около 40 тыс. в Великобритании, для которой это, однако, минимум с прошлого ноября. В Бельгии и Польше оно в течение недели сократилось в два раза, в Испании, Чехии и Румынии - в полтора, в Португалии и на Украине - на треть.
В Латинской Америке заболеваемость падает практически повсеместно. Так, в Мексике каждый день регистрируют около 20 тыс. заражений, но еще месяц назад их было вдвое больше, а в Аргентине фиксируют около 12 тыс. инфицированных в сутки, что на порядок меньше, чем в конце января.
Смертность также снижается
За неделю от ковида в мире умерли 61 тыс. человек - примерно на 15 тыс. меньше, чем за предыдущие семь дней. Смертность снижается практически во всех странах, где прекратился взрывной рост заболеваемости.
Больше всего летальных исходов на этой неделе зафиксировали в США - около 12 тыс. (на 2 тыс. меньше, чем на прошлой).
На втором месте Бразилия, где число умерших за аналогичный период превысило 5,3 тыс., а в последние дни регистрируют свыше 1 тыс. смертей в сутки.
Почти столько же летальных исходов за неделю зарегистрировали в России - 5,25 тыс. Показатель смертности в стране растет три недели подряд, однако летальность продолжает быстро падать.