Заболеваемость ковидом в мире за неделю упала более чем на 30%

Больше всего заражений за последние семь дней выявили в России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в мире на этой неделе продолжила снижаться - на планете подтвердили около 13,7 млн заражений, что на треть меньше, чем за предыдущие семь дней, следует из подсчетов ТАСС. В большинстве стран, где в начале года из-за штамма "омикрон" фиксировали максимальные с начала пандемии темпы распространения инфекции, ситуация стабилизировалась. Но в ряде государств регистрируют новые серьезные вспышки. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю. Самая высокая заболеваемость Больше всего заражений за последние семь дней выявили в России - более 1,2 млн. Но по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в стране немного снизилась.

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На втором месте находится Германия, где за тот же период зафиксировали около 1,1 млн новых случаев. Это, однако, на 10% меньше, чем за предшествующие семь дней. На третьем сейчас Бразилия - там зарегистрировали свыше 770 тыс. инфицированных, что почти на 50 тыс. меньше показателя прошлой недели. Только на четвертой позиции оказались США, в которых долгое время заболеваемость была самой высокой в мире. Сейчас в Соединенных Штатах выявляют около 115 тыс. заражений в сутки (это минимум с начала декабря прошлого года), а за неделю зафиксировали порядка 630 тыс. случаев - почти вдвое меньше, чем за предыдущие семь дней. Пятерку стран с самыми быстрыми темпами распространения инфекции замыкает Франция, где на прошлой неделе зарегистрировали больше заражений, чем где бы то ни было еще. Сейчас заболеваемость в республике упала в 2,5 раза. От максимумов к минимумам В Азии больше всего заболевших выявляют в Турции и Японии - там в сутки все еще регистрируют 90-100 тыс. новых случаев. Максимумы - свыше 60 тыс. инфицированных в день - фиксируют и в Индонезии. При этом в Индии заболеваемость за неделю снизилась вдвое, примерно до 30 тыс. заражений в сутки.

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