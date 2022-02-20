Глава РПЦ призвал всех участников конфликтов помнить, что любовь важнее справедливости

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех участников конфликтов, включая глобальных противостояний между странами, помнить о том, что "любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость", и что исцелить любое противостояние можно только обратившись "к Божьему закону жизни, а не к человеческому".

Предстоятель Русской православной церкви в воскресенье совершил Божественную литургию в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина, после которой в проповеди напомнил о том, что в жизни людей "огромное значение" имеют две ценности человеческого бытия - справедливость и любовь.

"В Божьем замысле любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость. Очень часто в наших семьях, в трудовых коллективах, да вообще во многих объединениях людей возникают конфликты, и нередко очень сложные, сталкиваются противоречия. <...> И, конечно, каждый взывает к справедливости из участников конфликта", - сказал патриарх.

По его словам, иногда из-за этих взаимных апелляций к справедливости противостояния лишь еще более углубляются, "настолько, что уже как бы и выхода из этого конфликта нет".

"Как можно исцелить любой конфликт, любое противоречие, будь то в семье, в любом объединении людей, в отношениях между странами и народами, в глобальном масштабе, как можно по-настоящему, раз и навсегда, все эти конфликты и противоречия стереть, исцелить и избавить род человеческий от сопровождающих эти конфликты страданий, - нужно только обратиться к Божьему закону жизни, а не к человеческому", - заявил предстоятель РПЦ.

По его словам, нужно подставлять себя "под суд своей совести, под суд Божий". "Когда мы их видим [свои грехи], тогда мы становимся милостивыми к грехам других людей, когда мы сознаем свою неправду, мы становимся способными увидеть правду другого человека. И это верно работает и непреложно, потому что таков закон Божий на любом уровне. <...> Дай нам Господь каждому, в первую очередь, видеть свои грехи и быть способными прощать другого человека", - заключил патриарх.