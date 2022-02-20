Власти Алтая снесут заграждение на популярном Ороктойском мосту, перекрытом владельцем

ТАСС, 20 февраля. Владелец Ороктойского моста, популярного туристического объекта в Республике Алтай, ведущего в одноименное село с населением более 300 человек, закрыл по нему проезд. В понедельник власти региона оперативно демонтируют заграждения, сообщили в воскресенье ТАСС в республиканском Министерстве регионального развития.

Ранее владелец сооружения Виктор Яныканов в Instagram разместил объявление о закрытии известного моста через Катунь. По его словам, мост он закрыл в связи с результатами экспертизы, согласно которой объект находится в аварийном состоянии и требует полного ограничения движения.

"Информация о том, что мост должен быть закрыт из-за аварийного состояния, не соответствует действительности. Мост находится в проезжем состоянии с ограничением проезда тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. В понедельник, 21 февраля, "Горно-Алтайавтодор" организует оперативные работы по демонтажу конструкции, закрывающей движение, и обеспечению проезда", - сообщили в министерстве.

Висячий Ороктойский мост соединяет село Ороктой с населением более 300 человек с федеральным "Чуйским трактом" в самом глубоком месте реки Катунь. Мост является туристической достопримечательностью благодаря красивому виду на самую известную реку Алтая. Это место включено во многие автобусные и водные туры по Горном Алтаю.