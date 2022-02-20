Второй поезд эвакуировал из Луганска в Россию около 800 жителей ЛНР

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Второй пассажирский поезд с жителями Луганской народной республики отправился из Луганска в Россию. Об этом в воскресенье сообщило агентство Луганскинформцентр.

Поезд из 11 вагонов принял в Луганске около 800 пассажиров. По пути следования в Россию он совершит остановки в Алчевске и Дебальцево, где возьмет еще около 100 человек, эвакуирующихся из республики.

Ранее из Луганска в Россию выехал первый поезд, несколько составов отправились из Донецка.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации жителей республик в Россию, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить жителей Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина прибывающим из Донбасса выплатят по 10 тыс. рублей.