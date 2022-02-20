В регионах России начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Российские регионы начали собирать гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые эвакуируются на территорию страны. В частности, пункт сбора помощи открылся в Ростове-на-Дону, передает корреспонедент ТАСС.

"Пункт сбора гуманитарной помощи работает с 09:00 до 18:00 каждый день, все желающие могут приходить и оставлять гуманитарную помощь. Принимаются не скоропортящиеся продуктовые наборы, запечатанные вещи. Люди уходили из домов в спешке, поэтому, конечно, им необходима любая помощь", - сказал ТАСС руководитель ростовского отделения движения "Волонтеры Победы" Артем Толпыгин.

Уже в первый день работы удалось собрать большие запасы консервов, бутылок воды, круп. Все это, по словам Толпыгина, начинают переправлять в пункты временного размещения на автобусах.

В Воронежской области, где эвакуированных начали размещать с воскресенья, жителей Донбасса встречают волонтеры. На базе регионального отделения "Единой России" развернули центр поддержки и пункт сбора гуманитарной помощи. "В ближайшее время будет подготовлена грузовая автомашина в Ростовскую область с продуктами, питьевой водой, средствами гигиены и вещами первой необходимости. При необходимости мы готовы подключиться к обеспечению людей горячим питанием. Также юристы нашей общественной приемной будут оказывать правовую поддержку", - говорится в сообщении партии. Кроме того, планируется направить волонтеров в Ростовскую область.

Помощь из регионов

О сборе гуманитарной помощи объявили и другие российские регионы. В частности, штаб помощи жителям Донбасса разворачивают в Якутии, власти которой уже сообщили о готовности принять 1,5 тыс. человек. На случай прибытия эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик в Приморье подготовили 14 пунктов временного размещения, а с 21 февраля в крае начнут собирать гуманитарную помощь.

Как сообщил в Instagram губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, 21 февраля в регионе также запустят сбор товаров первой необходимости и продуктов питания. Он уточнил, что гуманитарную помощь направят как тем, кто эвакуировался из ДНР и ЛНР в Астраханскую область, так и тем, кто остался в Донбассе. По его словам, в ближайшие дни в регион начнут прибывать беженцы из Донецка и Луганска, готовятся места временного пребывания.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале написал, чтоиз региона комплектуется гуманитарный груз для эвакуированных из Донецка и Луганска. По его словам, в Ростовскую область направят воду, продукты, предметы первой необходимости. Также калужские волонтеры готовятся к поездке.

В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что в регионе началась гуманитарная акция "Защитим свое отечество" по сбору гуманитарной помощи жителям ДНР И ЛНР. "Мы не можем пройти мимо чужой беды, особенно когда на наших глазах обстрелы и взрывы выгнали из родных домов тысячи людей: женщин, стариков и детей, наших соотечественников. Я благодарен каждому, кто вызвался помочь беженцам Донбасса", - приводятся в сообщении слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

20 февраля депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов сообщил, что грузовой пятитонный автомобиль с гуманитарной помощью отправили в Ростов-на-Дону для эвакуированных жителей Донбасса. Он добавил, что во 22-23 февраля планируется отправить гуманитарную помощь еще одним автомобилем.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.