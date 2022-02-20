Воронеж начал принимать эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Воронежская область стала вторым регионом России, который принял эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. За день властям удалось разместить почти 2 тыс. человек. Прибывших тестируют на коронавирус, выдают им теплые одеяла и раздают бесплатные сим-карты.

Вместе с питомцами

Поезд на станции "Воронеж-1" встречают сотни человек - это сотрудники МЧС, полицейские, волонтеры и десятки журналистов с телекамерами. Из окон вагонов им машут дети, в поезде их больше 300, всего пассажиров около тысячи - это те, кого удалось оперативно отправить вечером 19 февраля из Таганрога. "Нам еще повезло: вчера стали говорить, что в поезде мест нет. Мы уже слезно просили, из-за детей. А наша бабушка - герой, она на верхнюю полку забралась, других мест не было", - рассказывает жительница ДНР Наталья, уехавшая с дочерью и внуками из небольшого села под Донецком.

На станции людей регистрируют полицейские, затем группами сопровождают до автобусов. Своей очереди, как и все, терпеливо ждет 11-летний пес по кличке Бархан. Его хозяин Владимир рассказал, что оставить своих питомцев одних в Горловке семья не смогла, забрали с собой еще и кошку.

Не остался в Донбассе и щенок джек-рассел-терьера - собаку по кличке Нюша мальчик лет 12 несет на руках. Он приехал в Воронеж вместе с мамой, тетей и ее детьми. В 2014-м они уже эвакуировались на полгода в Геленджик, решили уехать в безопасное место и в этот раз.

Как рассказал заместитель председателя областного правительства Артем Верховцев, власти региона не ожидали, что на первом поезде прибудет такое число эвакуированных с животными, но они готовы дополнительно помочь людям с питомцами, если им что-то потребуется.

Также помогут школьникам, которым пришлось прервать учебу из-за эвакуации. Им в течение нескольких дней выдадут ноутбуки для дистанционного обучения. Если среди приехавших жителей ДНР и ЛНР окажутся учителя, их тоже привлекут к образовательному процессу детей, пояснил Верховцев.

Размещение

Первых эвакуированных в Воронежскую область постарались разместить недалеко от города и сразу по приезде накормить - молочной кашей, булочкой с маслом и чаем. Пока питание трехразовое, но власти города рассматривают возможность кормить по пять раз.

За обедом в столовой детского лагеря "Голубой экран" одна из женщин рассказывает, что в спешке эвакуировалась с соседкой, забыла дома мобильный телефон, теперь не может связаться с мужем и сыном, которые остались в ДНР как военнообязанные.

"Переживаю. Звонила сыну, телефон у него выключен, буквально перед моим отъездом созвонились, говорит: "Все, не звони, я на позиции, телефон отключаю, я потом сам тебя наберу". <...> В 2014-м мы не понимали, что это такое, да и у нас не так было, как в Донецке, Горловке, у нас сглаженно прошло", - рассказывает она.

Женщина надеется поскорее получить выплату, обещанную эвакуированным, чтобы купить телефон и позвонить сыну, сим-карту ей уже выдали - в поезде, как и остальным пассажирам.

В "Голубом экране" на окраине Воронежа разместили около 140 человек. В лагере "Кировец" - почти в два раза больше. К двум часам дня там появились очереди на обед и к медикам. Всем эвакуированным в первый день необходимо пройти экспресс-тестирование на коронавирус. По словам врача Алексея Долгина, нужно не только провести тестирование прибывших, но также решить вопросы, связанные с хроническими заболеваниями эвакуированных.

Помощь волонтеров

Помимо медиков, людям помогают волонтеры - расселяют, приносят теплые одеяла и просто поддерживают словом.

"Мы предусмотрели волонтеров, которые будут здесь жить с ними круглосуточно, чтобы, если понадобится помощь, ее оказали. Понятно, [что] люди попали в чужой город, если вопросы какие-то на бытовом уровне будут возникать, мы будем оперативно их решать. Волонтеры - наши педагогические отряды, студенты, которые знают территорию города и лагеря", - сообщила журналистам заместитель главы администрации Воронежа Надежда Савицкая.

По ее словам, некоторые жители Воронежа вызываются помочь властям организовать комфортные условия для эвакуированных. Так, один из предпринимателей города готов отдать в пункты размещения комплекты одеял и штор.

Всего в Воронежской области, как ранее сообщали региональные власти, готовы принять около 5 тыс. жителей Донбасса. Для них организовали 42 пункта размещения.