В Ростовской области началась вакцинация среди эвакуированных жителей Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты приступили к проведению вакцинации от коронавируса в пунктах временного размещения в Ростовской области, куда доставляют эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

"Вакцинация по желанию граждан предлагается. Вакцина в достаточном количестве, как и ПЦР-тесты. Весь комплекс мероприятий, необходимый по санэпидзащите, выполняется", - сказал Тюрин. Он уточнил, что вакцинацию выполняют выездные бригады медиков по заявкам пунктов временного размещения.

Как отметил заместитель министра, при выявлении коронавируса у эвакуированных их изолируют в обсерваторах. "Те, кому необходима помощь госпитальная, будут проходить лечение в ковидных госпиталях региона", - добавил Тюрин.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области в связи с этой ситуацией ввели режим ЧС.