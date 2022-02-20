{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области началась вакцинация среди эвакуированных жителей Донбасса

Процедуру проводят выездные бригады медиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты приступили к проведению вакцинации от коронавируса в пунктах временного размещения в Ростовской области, куда доставляют эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Вакцинация по желанию граждан предлагается. Вакцина в достаточном количестве, как и ПЦР-тесты. Весь комплекс мероприятий, необходимый по санэпидзащите, выполняется", - сказал Тюрин. Он уточнил, что вакцинацию выполняют выездные бригады медиков по заявкам пунктов временного размещения.

Как отметил заместитель министра, при выявлении коронавируса у эвакуированных их изолируют в обсерваторах. "Те, кому необходима помощь госпитальная, будут проходить лечение в ковидных госпиталях региона", - добавил Тюрин.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области в связи с этой ситуацией ввели режим ЧС.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеРостовская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Кризис на Украине
Принять жителей Донбасса готовы более 250 ПВР в 30 регионах России
Более 2,8 тыс. человек в ближайшие часы прибудут в Курскую, Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую области
Читать полностью