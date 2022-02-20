В Волгоградскую область прибыл первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса

ВОЛГОГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Первый состав с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл из Ростовской области в город Волжский Волгоградской области. Всего в поезде прибыло более 400 жителей Донбасса.

Прибывших жителе Донбасса планируется разместить в пунктах временного размещения в Волжском и на севере Волгограда.

С 19 февраля в Волгоградской области ввели режим повышенной готовности в связи с ожидаемым прибытием большого количества эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.