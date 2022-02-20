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Кризис на Украине

В Орловской области пять пунктов временного размещения готовы к приему жителей ДНР и ЛНР

Беженцев обеспечат временным жильем, питанием, теплыми вещами и медицинской помощью

ТАСС, 20 февраля. Власти Орловской области подготовили для приема эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской народных республик пять пунктов временного размещения на базе санаториев и лагерей отдыха. Об этом сообщил в своем Inatagram в воскресенье губернатор региона Андрей Клычков.

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"Мы подготовили места для размещения населения из ДНР и ЛНР. Это пять учреждений - санатории и лагеря "Орловчанка", "Ветерок", "Солнышко", "Дубрава" и "Березка". Сегодня лично объехал и проверил пункты временного пребывания жителей ДНР и ЛНР. Постараемся оказать им максимальное внимание и всестороннюю поддержку. Соответствующие поручения даны", - отметил он.

Клычков уточнил, что в ПВР жителей Донбасса обеспечат временным жильем, питанием, теплыми вещами, медицинской помощью. "Нам удалось оперативно создать достойные условия для проживания эвакуировавшихся граждан. Особое внимание уделим безопасности и комфорту приезжающих детей <...>. Благодарю уже откликнувшихся неравнодушных орловчан и призываю всех, кто сможет, оказать гуманитарную помощь пострадавшим людям, координацию осуществляют волонтерские штабы", - добавил глава региона.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.

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