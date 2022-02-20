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Пандемия COVID-19

СМИ: Джастин Бибер заразился коронавирусом

Певец отменил предстоящее выступление в Лас-Вегасе, отмечает портал TMZ
Певец Джастин Бибер Photo by Evan Agostini/Invision/AP
Описание
Певец Джастин Бибер
© Photo by Evan Agostini/Invision/AP

ТАСС, 20 февраля. Канадский певец Джастин Бибер заразился коронавирусом и отменил предстоящее выступление в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщил в воскресенье портал TMZ.

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Как сообщил порталу представитель певца, Бибер должен был выступить с концертом в Лас-Вегасе в воскресенье, однако изменил свой график выступлений в связи с заражением, перенеся выступление на лето.

Кроме того, как отмечает портал, у поп-звезды запланированы концерты в городе Глендейл (штат Аризона) и в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 22 и 24 февраля соответственном. Пока неизвестно, будут ли отменены и эти выступления.

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