СМИ: Джастин Бибер заразился коронавирусом

ТАСС, 20 февраля. Канадский певец Джастин Бибер заразился коронавирусом и отменил предстоящее выступление в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщил в воскресенье портал TMZ .

Как сообщил порталу представитель певца, Бибер должен был выступить с концертом в Лас-Вегасе в воскресенье, однако изменил свой график выступлений в связи с заражением, перенеся выступление на лето.

Кроме того, как отмечает портал, у поп-звезды запланированы концерты в городе Глендейл (штат Аризона) и в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 22 и 24 февраля соответственном. Пока неизвестно, будут ли отменены и эти выступления.